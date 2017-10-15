Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’e 84-80 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Anadolu Efes’i tebrik ediyorum. Maçın sonunda küçük detaylar maçın sonucunu belirledi. Çok net gözüken şey, bazı şeyleri düzeltmek için zamana ihtiyacımız var. Taraftarlara teşekkür ederiz” diye konuştu.

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Wanamaker ise, kötü bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, takımda düzeltilmesi gereken şeylerin olduğunu söyledi.