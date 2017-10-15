Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ikinci haftasında evinde karşılaştığı Fenerbahçe Doğuş’u 84-80 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, “Özellikle kaybettiğimiz maçlardan sonra önemli bir galibiyetti. Özellikle ilk iki çeyrek iyi oynadık. Son çeyrekte enerjimiz kalmadı. Fenerbahçe geri geldi. Fenerbahçe karşı oynuyorsa dışarıdan skor bulmanız gerekiyor. Biz de dışarıdan yüzdeli oynadık. Bu da maçın kilit noktası” şeklinde konuştu.

Anadolu Efes’in kaptanı Doğuş Balbay ise, alınan galibiyete çok ihtiyaçlarını olduklarını belirterek, çok iyi bir takım olduklarını söyledi. Balbay ayrıca ev sahibi avantajını iyi kullandıklarını ifade etti.