Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında alınan 6-1’lik yenilginin ardından, bordo-mavili kulübün Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin aldığı bu kararı yapılacak resmî açıklamanın ardından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
Teknik Direktör Ersun Yanal’ın sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmadığı ancak sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli teknik adamın ligin ilk 8 haftasındaki hak edişi ve sezon sonuna kadar alacağı rakam konusunda görüşme yapılacağı öğrenildi.
Trabzonspor, Ersun Yanal ile ilgili kararını verdi
15.10.2017 - 23:36 | Son Güncelleme: 15.10.2017 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
6-1'lik Akhisar mağlubiyetinin ardından Trabzonspor, Ersun Yanal ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında alınan 6-1’lik yenilginin ardından, bordo-mavili kulübün Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin aldığı bu kararı yapılacak resmî açıklamanın ardından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
Etiketler : Akhisar,Trabzonspor,Ersun Yanal,
511526 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/511526.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
8
5
1
2
17
12
5
16
3
Akhisarspor
8
5
1
2
14
10
4
16
4
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
2
17
12
5
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
7
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
8
Sivasspor
8
4
0
4
14
14
0
12
9
Aytemiz Alanyaspor
8
3
1
4
16
17
-1
10
10
Bursaspor
7
3
0
4
13
12
1
9
11
Trabzonspor
8
2
3
3
17
21
-4
9
12
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
13
Malatyaspor
8
2
2
4
14
17
-3
8
14
Kasımpaşa
8
2
2
4
12
16
-4
8
15
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
16
Gençlerbirliği
8
2
1
5
9
17
-8
7
17
Antalyaspor
8
1
3
4
9
14
-5
6
18
Osmanlıspor
7
1
1
5
9
17
-8
4
8. Hafta Maçları
13.10.2017
Gençlerbirliği 2 - 1 Beşiktaş
14.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 0 Kayserispor
14.10.2017
Antalyaspor 1 - 3 Göztepe
14.10.2017
Atiker Konyaspor 0 - 2 Galatasaray
15.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Alanyaspor
15.10.2017
Kasımpaşa 2 - 3 Demir Grup Sivasspor
15.10.2017
Trabzonspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
15.10.2017
Fenerbahçe 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
16.10.2017
Bursaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Altınordu
8
4
2
2
17
10
7
14
4
Ankaragücü
8
4
2
2
11
7
4
14
5
Ç. Rizespor
8
4
2
2
17
14
3
14
6
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
7
Adana Demirspor
8
4
2
2
14
12
2
14
8
Adanaspor
8
4
1
3
9
11
-2
13
9
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
12
10
İstanbulspor
8
3
2
3
8
8
0
11
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
13
Boluspor
8
2
2
4
9
10
-1
8
14
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
15
Eskişehirspor
8
1
4
3
13
17
-4
7
16
Grandmedical Manisaspor
7
2
0
5
10
13
-3
6
17
Denizlispor
7
1
1
5
7
14
-7
4
18
Gaziantepspor
8
1
1
6
4
17
-13
4