Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında alınan 6-1’lik yenilginin ardından, bordo-mavili kulübün Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin aldığı bu kararı yapılacak resmî açıklamanın ardından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.



Teknik Direktör Ersun Yanal’ın sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmadığı ancak sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli teknik adamın ligin ilk 8 haftasındaki hak edişi ve sezon sonuna kadar alacağı rakam konusunda görüşme yapılacağı öğrenildi.