Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Ligi'nde Real Madrid, Getafe'ye konuk oldu. Coliseum Alfonso Perez Stadı'ndaki maçı zor da olsa 2-1 kazanan Real, deplasmandaki üst üste 13. maçını da kazandı ve yeni rekorun sahibi oldu. Bundan önceki rekor, Pep Guardiola yönetiminde Mayıs 2010 ve Ocak 2011'de deplasmanda üstüste 12 maç kazanan Barcelona'nın elindeydi.

Maçta Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçen Real Madrid, Molina'nın golüne engel olamadı ve skor 1-1 oldu. Cristiano Ronaldo, bu sezon ligde ilk golünü atarken maçın skorunu ilan etti ve Beyazlar, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu arada Ronaldo'nun kaleye 28 şut atmasının ardından golü bulması dikkat çekti.