Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serie A'da bu sezon zirveye oynayan Inter, bu akşam oynanacak AC Milan derbisi öncesinde lig tarihinin en büyük tribün hasılatının elde edildiğini açıkladı.

Sezona Luciano Spalletti yönetiminde formda başlayan yıllar sonra taraftarlarına şampiyonluk hayali kurdura Inter'de işler yolunda gidiyor.

Serie A'nın 8. haftasında ezeli rakibi AC Milan'ı konuk edecek olan Lacivert Siyahlılar dün yapılan açıklamayla Milano derbisi için satılan biletlerden 4.8 milyon euro gelir elde edildiğini ve söz konusu rakamaın lig tarihinde rekor olduğunu duyurdu.

Bu akşam 21:45'te oynananacak maç öncesinde ligde 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan Inter, AC Milan'ın 7 puan önünde 2. sırada yer alıyor.