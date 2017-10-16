Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Kadıköy'deki gecede bir gol kaydeden Giuliano maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"En önemlisi kazanmaktı, bunu başardığımız için mutluyuz. Öz güven için de önemli bir maçtı. Kazanmayı başardık. Çok iyiydik ilk yarıda. Maça iyi başladık, ikinci yarıda üretkenliğimiz düştü biraz. En önemlisi kazanmaktı. Her iki devrede de kenarda görev aldım, pozisyon açısından bir değişiklik olmadı. İlk yarıda Soldado'ya daha yakındım. Pozisyon anlamında maç içinde benim için değişiklik olmadı. Kenarda oynamaya alışıyorum, gün geçtikçe kendimi bu pozisyona daha uyumlu hale getirdiğimi düşünüyorum."

"Derbinin önemiyle ilgili konuşmaya fazla gerek yok. Taraftarlarımızın derbiyle ilgili duygularının ne olduğunu biliyoruz. En iyi şekilde hazırlanacağız derbiye. Konsantrasyonumuzu üst seviyeye çıkaracağız. İstediğimizi alarak dönmek istiyoruz."