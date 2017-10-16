Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçında da kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sarı-lacivertliler, oynadığı son 20 resmi karşılaşmada da kalesinde gol gördü.

Geçen sezon oynadığı son 8 resmi karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gören Fenerbahçe, bu sezon yaptığı 12 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Sarı-lacivertliler, en son geçen sezon deplasmanda Galatasaray'a karşı oynadığı lig müsabakasından 1-0'lık galibiyetle ayrılmış ve kalesinde gol görmemişti.

HASAN ALİ 2 YIL SONRA GOL ATTI



Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, 2 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Maçın 28. dakikasında takımının 3. golünü rakip filelere gönderen sarı-lacivertli futbolcu, bu karşılaşmadan önceki son golünü 21 Kasım 2015'te Mersin İdmanyurdu'na atmıştı.

Hasan Ali, ayrıca Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Ülker Stadı'nda gol atan tecrübeli futbolcu, 6. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe formasıyla 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Giuliano bu sezon 3., Ozan Tufan ise 2. kez ligde gol attı.

FERNANDAO UZUN SÜRE FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jose Fernandao, 7 ay sonra resmi bir maçta forma giydi.

Geçen sezon 17 Mart'ta Kadıköy'de oynanan Atiker Konyaspor maçında kolu kırılan Fernandao, uzun bir sakatlık süreci geçirmişti.

Fernandao, maçın 64. dakikasında Soldado'nun yerine oyuna girdi. Fernandao oyuna girerken sarı-lacivertli taraftarlar alkışlarla Brezilyalı futbolcuya destek oldu.

FENERBAHÇE KALESİNDE KARAMBOL

Fenerbahçe kalesinde maçın ilk yarısında yaşanan karambol ve kaçan goller dikkati çekti.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Evkur Yeni Malatyaspor'da Aytaç Kara'nın kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak penaltı noktasının üzerine düştü. Abdoulaye Diallo'nun şutunda kaleci Carlos Kameni topu ayağıyla kurtardı ancak meşin yuvarlak Khalid Boutaib'in önünde kaldı. Boutaib'in müsait durumdaki şutunda topu son anda kaleci Carlos Kameni kurtardı. Kameni'den dönen top bu sefer Adem Büyük''ün önüne düştü. Adem'in şutunda da top direkten oyun alanına döndü ve Roman Neustaedter, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Öte yandan maçın 34. dakikasında da Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena'nın ceza alanı dışından çektiği sert şutta top üst direğe çarparak auta gitti.