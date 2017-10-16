Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Monaco Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. UEFA Şampiyonlar Ligindeki tek temsilcimiz Beşiktaş, Fransız devi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Futbol severlerin en çok merak ettiği ''Monaco Beşiktaş maçı şifresiz mi, Monaco Beşiktaş maçı ne zaman, Monaco Beşiktaş maçı hangi gün, Monaco Beşiktaş maçı saat kaçta'' konuların cevaplarını bu haberde bulabilirsiniz. Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Liginde G Grubunda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, 2'de 2 yaparak hem grubunun lideri oldu hem de Avrupa'da tüm dikkatleri üzerine çekti. Porto'yu Portekiz'de 3-1, Leipzig'i de Vodafone Parkta 2-0 geçerek 6 puanla liderliğe oturan Beşiktaş, bu hafta Fransız temsilcisi Monaco'ya konuk olacak. Bir üst tura çıkma adına II. Louis Stadyumu, heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak maça ev sahipliği yapacak. Peki Monaco Beşiktaş maçı hangi gün, Monaco Beşiktaş maçı şifresiz mi, Monaco Beşiktaş maçı ne zaman? İşte detaylar...

MONACO-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3. hafta maçları oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, 3. haftada Fransa temsilcisi Monaco deplasmanına konuk olacak. Monaco-Beşiktaş maçı 17 Ekim Salı günü oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ve Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Monaco-Beşitaş maçının oynanacağı II. Louis Stadyumu, heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmaya sahne olacak.

Beşiktaş, G Grubu'ndaki ilk maçında Porto ile karşılaşta. Buradan 3-1 galibiyetle ayrılarak 3 puanı kapan temsilcimiz, ikinci hafta maçında RB Leipzig'i konuk etti ve rakibini 2-0 mağlup ederek toplam 6 puana ulaştı. 2. hafta maç sonuçlarına göre grupta zirvede olan temsilcimiz, Monaco'u yenerek liderlik koltuğudaki yerini korumak istiyor.

MONACO-BEŞİKTAŞ MAÇINI MİLORAD MAZİC YÖNETECEK



Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçta, Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic görev yapacak.

UEFA'nın açıklamasına göre 17 Ekim Salı günü II. Louis Stadı'nda Beşiktaş ile Monaco arasında yapılacak karşılaşmada, Sırp hakem Mazic düdük çalacak.

Maçta Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Nemanja Petrovic'in 4. hakem görevini üstleneceği müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Nenad Djokic ve Danilo Grujic olacak.

Beşiktaş Monaco maçı hazırlıklarını başladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen oyuncular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.Beşiktaş, hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş taraftarı alınmayacak!

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3'üncü maçında 17 Ekim Salı günü Monaco ile Beşiktaş arasında yapılacak karşılaşmaya Türk taraftarlar alınmayacak.

Monaco kulübünden '' 2. Luis Stadı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı'' başlığıyla yayınlanan açıklamada, ''Fransa'da olağanüstü hal koşullarının uzatılmasının ardından, Beşiktaş taraftarının prenslik sınırlarına girmeleri yasaklanmıştır'' ifadesine yer verildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da, grup müsabakaları boyunca deplasmana taraftar götürülmeyeceğini duyurmuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ G GRUBU PUAN DURUMU

Beşiktaş 6

Porto 3

Leipzig 1

Monaco 1

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ DİĞER MAÇ TARİHLERİ

1 Kasım Çarşamba Beşiktaş - Monaco

21 Kasım Salı Beşiktaş - Porto

6 Aralık Çarşamba Leipzig - Beşiktaş