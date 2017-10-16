Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Anadolu Efes evinde Fenerbahçe Doğuş’u mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti: 84-80. Sarı-lacivertliler ise Euroleague’de Malaga’ya yenilmesinin ardından üst üste 2. maçında salondan mağlubiyetle ayrılmış oldu. İki takım da maça dengeli başlarken periyot Fenerahçe Doğuş’un 19-18 üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte Anadolu Efes, Ricky Ledo, Doğuş Balbay ve Simon ile gelen üçlüklerle öne geçti ve soyunma odasına 40-35 üstün girdi.
Fark bir anda eridi
Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Efes, 1:37 geride kalırken skoru 51-40’a getirdi ve maçta ilk defa fark çift hanelere ulaşmış oldu. Çeyrek boyunca skorda üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlılar, hücumda McCollum ile sayılar buldu ve son çeyreğe 67-56 üstün girmeyi başardı. Anadolu Efes final bölümünde 3 dakika geride bırakılırken Simon’un sayılarıyla farkı 13’e yükseltti ve Fenerbahçe Doğuş molası geldi. Moladan iyi dönen Fenerbahçe farkı hızlıca 1’e çekti. Efes skoru 82-77’ye getirdi. Sloukas’ın 12 saniye kala gelen üçlüğü farkı 2’ye indirse de Anadolu Efes salondan galip ayrılmasını bildi: 84-80.
Anadolu Efes, 308 gün sonra Fenerbahçe'yi yenen isim oldu
Lacivert-beyazlılar farkı bir ara 13 sayıya çıkardığı derbiden zaferle ayrılırken McCollum 29 sayıyla maçın kahramanıydı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Anadolu Efes evinde Fenerbahçe Doğuş’u mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti: 84-80. Sarı-lacivertliler ise Euroleague’de Malaga’ya yenilmesinin ardından üst üste 2. maçında salondan mağlubiyetle ayrılmış oldu. İki takım da maça dengeli başlarken periyot Fenerahçe Doğuş’un 19-18 üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte Anadolu Efes, Ricky Ledo, Doğuş Balbay ve Simon ile gelen üçlüklerle öne geçti ve soyunma odasına 40-35 üstün girdi.
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