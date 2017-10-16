Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Anadolu Efes evinde Fenerbahçe Doğuş’u mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti: 84-80. Sarı-lacivertliler ise Euroleague’de Malaga’ya yenilmesinin ardından üst üste 2. maçında salondan mağlubiyetle ayrılmış oldu. İki takım da maça dengeli başlarken periyot Fenerahçe Doğuş’un 19-18 üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte Anadolu Efes, Ricky Ledo, Doğuş Balbay ve Simon ile gelen üçlüklerle öne geçti ve soyunma odasına 40-35 üstün girdi.

Fark bir anda eridi

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Efes, 1:37 geride kalırken skoru 51-40’a getirdi ve maçta ilk defa fark çift hanelere ulaşmış oldu. Çeyrek boyunca skorda üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlılar, hücumda McCollum ile sayılar buldu ve son çeyreğe 67-56 üstün girmeyi başardı. Anadolu Efes final bölümünde 3 dakika geride bırakılırken Simon’un sayılarıyla farkı 13’e yükseltti ve Fenerbahçe Doğuş molası geldi. Moladan iyi dönen Fenerbahçe farkı hızlıca 1’e çekti. Efes skoru 82-77’ye getirdi. Sloukas’ın 12 saniye kala gelen üçlüğü farkı 2’ye indirse de Anadolu Efes salondan galip ayrılmasını bildi: 84-80.