Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray durdurulamıyor... Sezon başında tarihinin en büyük revizyonlarından birine giderek transfer üstüne transfere yapan sarı-kırmızılılar rüya takım olma yolunda ilerliyor. 8 haftada 7 galibiyet 1 beraberlik alan Cimbom, geçen yılın şampiyonu Beşiktaş’a da 8 puan fark attı. Millî ara boyunca çok zorlu bir periyoda gireceği konuşulan Galatasaray, Konya’da bu zorlu periyodun ilk ayağını da başarıyla geçti ve rakiplerine iyice korku saldı. Bu hafta evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak sar-kırmızılılar tarihî rakibini de devirirse, makası daha da açacak. 1987-88, 2001-2002, 2005-2006 sezonlarının ilk 8 haftasında da aynı grafiği yakalayan Cimbom, şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Şampiyonluk istatistikleri bununla sınırlı değil.

> 3. yıldızdan beri böyle

Galatasaray 3. yıldızı göğsüne taktığı 2001-2002 sezonundan bu yana 8. haftaları lider kapattığı dönemlerde şampiyonluk ipini göğüslüyor. Lucesculu 2001-02, Geretsli 2005-06, Feldkamplı 2007-08, Fatih Terimli 2012-13 sezonlarının 8. haftasını Galatasaray lider kapatmış ve sezon sonu şampiyonluk şarkıları söyleyen taraf olmuştu. Tudorlu Galatasaray da 8. haftayı 22 puanla lider kapatırken, Hırvat teknik adam, son 8 sezonun en iyi grafiğini çizdi. 2009-2010 sezonunda Daumlu Fenerbahçe ilk 8 haftada 24 puan toplamış, o dönemden bu yana da hiçbir takım ilk 8 hafta 20 puandan yukarı çıkamamıştı. > Burhan Can Terzi

Tudor 12 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray’ın Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, Süper Lig’de 12 maçtır mağlubiyet görmüyor. Son olarak geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya mağlup olan Galatasaray, sonraki 4 maçta galip gelmişti. Tudor yönetimindeki sarı-kırmızılılar bu sezon da ilk 8 haftada 7 galibiyet 1 beraberlik alırken yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Ndiaye’yi yakaladı

Galatasaray’da Konya galibiyetinin mimarlarından biri de kaptan Selçuk İnan’dı. Bu sezon ilk 11’de şans bulamayan tecrübeli futbolcu önceki akşam Rodrigues’in sakatlanmasıyla 32. dakikada oyuna dahil oldu. Selçuk, 2011-12 sezonundaki futboluna benzer bir oyun ortaya koyarken, mevkidaşı Ndiaye’nin 90 dakikada topla buluştuğu kadar 58 dakikada topla buluştu. İkisi de 63 defa meşin yuvarlakla bir araya gelirken, Selçuk 57, Ndiaye 53 pasla oynadı.