Maçtan sonra hedefteki adam Ersun Yanal, yayıncı kuruluşla yaptığı röportajda zaten istifa sinyali vermişti. Yönetimle görüşeceğini açıklayan tecrübeli çalıştırıcı, “Trabzonspor için alınması gereken en doğru karar neyse alınır” dedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde taraflar bir araya geldi. Yönetimin, “Bu noktadan sonra ne sen ne de biz daha fazla yıpranmayalım. Yolları ayırmak en iyisi olacak” yaklaşımını Ersun Yanal kabul etti. Sezon sonunda mukavelesi bitecek Yanal’ın sözleşmesinde fesih bedeli yazmadığı için teknik adama tazminat ödenmeyecek. Yanal’la 8 haftalık maaşı verilerek yollar ayrılacak. Bordo-mavililerin bugünden itibaren yeni hoca arayışlarına başlayacağı öğrenildi.
Ersun Yanal gönderildi
16.10.2017 - 07:45 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 07:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maçtan sonra hedefteki adam Ersun Yanal, yayıncı kuruluşla yaptığı röportajda zaten istifa sinyali vermişti.
Etiketler : Ersun Yanal,
511592 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/511592.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
8
5
1
2
17
12
5
16
3
Akhisarspor
8
5
1
2
14
10
4
16
4
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
2
17
12
5
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
7
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
8
Sivasspor
8
4
0
4
14
14
0
12
9
Aytemiz Alanyaspor
8
3
1
4
16
17
-1
10
10
Bursaspor
7
3
0
4
13
12
1
9
11
Trabzonspor
8
2
3
3
17
21
-4
9
12
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
13
Malatyaspor
8
2
2
4
14
17
-3
8
14
Kasımpaşa
8
2
2
4
12
16
-4
8
15
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
16
Gençlerbirliği
8
2
1
5
9
17
-8
7
17
Antalyaspor
8
1
3
4
9
14
-5
6
18
Osmanlıspor
7
1
1
5
9
17
-8
4
8. Hafta Maçları
13.10.2017
Gençlerbirliği 2 - 1 Beşiktaş
14.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 0 Kayserispor
14.10.2017
Antalyaspor 1 - 3 Göztepe
14.10.2017
Atiker Konyaspor 0 - 2 Galatasaray
15.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Alanyaspor
15.10.2017
Kasımpaşa 2 - 3 Demir Grup Sivasspor
15.10.2017
Trabzonspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
15.10.2017
Fenerbahçe 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
16.10.2017
Bursaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Altınordu
8
4
2
2
17
10
7
14
4
Ankaragücü
8
4
2
2
11
7
4
14
5
Ç. Rizespor
8
4
2
2
17
14
3
14
6
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
7
Adana Demirspor
8
4
2
2
14
12
2
14
8
Adanaspor
8
4
1
3
9
11
-2
13
9
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
12
10
İstanbulspor
8
3
2
3
8
8
0
11
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
13
Boluspor
8
2
2
4
9
10
-1
8
14
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
15
Eskişehirspor
8
1
4
3
13
17
-4
7
16
Grandmedical Manisaspor
7
2
0
5
10
13
-3
6
17
Denizlispor
7
1
1
5
7
14
-7
4
18
Gaziantepspor
8
1
1
6
4
17
-13
4