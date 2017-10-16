Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan sonra hedefteki adam Ersun Yanal, yayıncı kuruluşla yaptığı röportajda zaten istifa sinyali vermişti. Yönetimle görüşeceğini açıklayan tecrübeli çalıştırıcı, “Trabzonspor için alınması gereken en doğru karar neyse alınır” dedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde taraflar bir araya geldi. Yönetimin, “Bu noktadan sonra ne sen ne de biz daha fazla yıpranmayalım. Yolları ayırmak en iyisi olacak” yaklaşımını Ersun Yanal kabul etti. Sezon sonunda mukavelesi bitecek Yanal’ın sözleşmesinde fesih bedeli yazmadığı için teknik adama tazminat ödenmeyecek. Yanal’la 8 haftalık maaşı verilerek yollar ayrılacak. Bordo-mavililerin bugünden itibaren yeni hoca arayışlarına başlayacağı öğrenildi.