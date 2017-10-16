Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Akhisar yenilgisinden sonra, Galatasaray derbisinden önce Fenerbahçe’nin Yeni Malatya karşısında sergileyeceği performans ve alacağı sonuç son derece önemliydi. Olmak ya da olmamak arifesindeki sarı-lacivertlilerde önemli eksikler vardı ve kötü oyun tribünlere de yansımıştı. Ama maça öyle bir başladı ki, Fenerbahçe maça gelmeyen taraftarlar pişman oldu, Kadıköy’e gelen Malatya gibi. Henüz 4. dakikada Dirar’ın sağ kanattan arka direğe mükemmel bir ortasına Ozan kafayı vurdu ve perdeyi açtı: 1-0. Yeni Malatyaspor daha yediği golün şokun yaşarken 6’da Valbuena orta sahada kaptığı topu Giuliano’ya çıkardı, sambacı net bir vuruşla tribünleri coşturdu: 2-0. Giuliano 12’de net bir fırsatı harcarken, 16’da Dirar’ın kaleciden dönen vuruşunda Ozan’ın şutuna Yalçın set çekti. Fenerbahçe akın akın gelen geliyor, Malatya ise ancak farkı korumaya çalışıyordu.

>Derbi öncesi moral

Fenerbahçe farkı açmak için bastırırken 20’de savunmanın gerisine düşen topa Boutabi ayak koydu ama Kameni mükemmel bir refleksle mutlak golü önledi. 28’de Hasan Ali kendi başlattığı atağı sol çaprazdan sert bir vuruşla taçlandırdı: 3-0. Maçın en inanılmaz an ise 31’de yaşandı. Aytaç’ın frikiğinde direkte patlayan top ceza alanında karambole neden oldu. Malatyalı oyuncular ayak koydu, meşin yuvarlak yine direğe takıldı, Fenerbahçe savunması iki defa etten duvar ördü ve kale düşmedi. 34’de Valbuena’nın yaklaşık 25 metreden füzesi üst direkten auta çıktı. İlk yarısı bu skorla tamamlanan maçta çok daha fazla gol bekleniyordu ama ikinci yarıda tempo düştü. 62’de Fenerbahçe’deki ilk isabetli şutunu çeken Soldado, kaleci Ertaç’a takılırken, 68’de çalım slalomu yapan Adem Büyük’ün pasında Batuhan için gol zor olmadı: 3-1. Bu sezon ilk kez forma giyen Fernandao 85’te boş kaleye gol atamasa da Fenerbahçe derbi öncesi keyifli bir galibiyetle moral depoladı.

Sezonun çifte rekoru

Fenerbahçe sahasında oynadığı Evkur Y.Malatyaspor maçını 3-1 kazanırken mücadeleyi 10 isabetli şut ile tamamladı. Fenerbahçe bu sezon ilk defa çift haneli isabetli şut sayısına ulaşırken 563 isabetli pas ile bu alanda da en başarılı maçını oynadı. Sarı Kanarya daha önce en çok Alanya maçında isabetli şut (7) atabilmişti. Bu arada Sarı Kanarya’da olumsuz bir durum da yaşanmaya devam etti. Süper Lig’de oynadığı son 14 maçta da gol yiyen Fenerbahçe, kulüp tarihinin Süper Lig’de en uzun gol yeme serisini kırdı. Sarı-lacivertliler Süper Lig’de en son geçen sezon 28. haftada Galatasaray karşısında 1-0 kazandığı maçı gol yemeden bitirmişti. Kocaman’ın ekibi bu sezon ise kalesinde toplam 12 gol gördü.