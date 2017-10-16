Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası basına açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman derbi için net sözler kullandı. “Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçın önemini arttırmak için, mutlak ve mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Maç eksiği de olsa 11 puan gerideydik. Bir şey söylenemeyecek maçlardan bir tanesiydi” diyen Kocaman, “Kuvvetli bir oyunla kazandık. Malatyaspor da karşılık verdi. Açık oyunları işimize geldi” şeklinde konuştu.

> G.Saray’ın zor maçları var

“Puan kaybetme lüksümüz yok. Bu düşünceyle derbiye gideceğiz ve düşüncelerimizi gerçekleştirmek için de her şeyi yapacağız” diyen Aykut Hoca, “Bu maç da bize fırsat sundu. Moral yükleme ve öz güven tazelemesi oldu. Galatasaray maçına odaklanacağız. Tarihî rekabetin de ötesinde lige çok iyi başladılar. Bizim galibiyete ihtiyacımız var. Kazanıp döneceğiz. Derbiyi alan büyük moral içine girer” açıklaması yaparken, G.Saray’ın zor maçlarının başladığını belirterek, “Bizimle oynayacak, sonra Trabzon ve Başakşehir deplasmanı, sonra Beşiktaş deplasmanı. Puan ortalamasının normale döneceği maçlar gibi gözüküyor” tespitinde bulundu.

> Tudor’a katılıyorum

Tecrübeli çalıştırıcı, “Olması gerekenden 4-5 puan aşağıdayız şu anda. G.Saray’la 11 puan fark doğru değil. Ligde puan ortalamaları mutlaka düşecektir büyük bir aksilik olmadığı sürece. Bizim kendi ortalamamızı geliştirmemiz lazım. Maç sonuçlarında hakemlerin çok büyük rolünün olduğu gerçek. Tudor da bu şekilde söylediyse, katılıyorum” açıklaması yaptı.