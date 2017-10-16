Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, teknik direktör Fatih Akyel ile yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan açılamada, ligde oynadıkları SBS İnşaat Kırklarelispor maçında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantı kararı alındığı bildirildi.



KARŞILIKLI ANLAŞTILAR

Açıklamada, toplantı sonucunda Akyel ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.



Kulüp açıklamasında, teknik direktör Fatih Akyel'e bundan sonraki yaşantısında başarı temennisinde de bulunuldu.