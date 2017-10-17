Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile Monaco arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi G grubu 3. maçı öncesinde Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ve futbolculardan Fabinho basın toplantısı düzenledi. Jardim, “Zor bir durum yaşıyoruz ama psikolojimiz iyi. Kötü olsaydık UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmazdık. Şampiyon olmak zor ama elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Grupta lider olmamız zor olsa da yarın 3 puanı almamız gerekiyor. Beşiktaş, şampiyon bir takım. Kaliteli ve tecrübeli oyunculara sahip. Şu anda da grupta liderler. Yarın bizim mutlaka kazanmaya ihtiyacımız var" dedi.

Fabinho, ligde 3 maçtır kazanamadıklarının fakat Lyon maçı ile özgüvenlerinin arttığını ifade etti. Fabinho, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Beşiktaş maçı için öz güvenimiz var. Kendimize güveniyoruz. Yarınki maçta 3 puan almamız gerekiyor. Porto maçında elimizden geleni yaptık ama güzel bir futbol oynayamadık. Yarın için hazırız.

Şimdiye kadar 3-0 kaybetmemiştik. Normal bir durum değil ama yarın ayrı bir oyun çıkarmamız gerekiyor.Oyuncular olarak birbirimize destek olarak takım içi sıkıntılara çareleri bulduk. Bunu yaptığımız için daha güzel bir oyun ortaya çıkartıyoruz."