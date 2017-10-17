Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ersan İlyasova, Ömer Aşık'tan sonra Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın da adım atmasıyla milli basketbolcu sayısının 4'e yükseldiği ligin ilk maçında, geçen sezonun finalisti Cleveland Cavaliers ile Cavs'ın önemli parçalarından Kyrie Irving'i alan Boston Celtics mücadele edecek. Ayrıca geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Golden State Warriors, James Harden'ın yanına Chris Paul'ü ekleyen Houston Rockets'ı ağırlayacak. Ersan, Furkan ve Ömer'in takımları ise ikinci gün sahaya çıkacak. Ersan'ın forma giydiği Hawks, Mavericks'e konuk olacak. NBA'deki ilk maçına Philadelphia 76ers formasıyla çıkacak Furkan, Washington'a karşı mücadele edecek. Ömer'in takımı Pelicans da Memphis deplasmanına çıkacak.