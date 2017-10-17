Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da son 2 yıldaki ‘huzursuzluk’, ‘başarısızlık’, ‘ruhsuzluk’ diye tabir edilen isteksizlik, takım içindeki küskünlükler, yönetimle taraftar arasındaki uzaklık, kısacası bütün olumsuz ifadeler geride kaldı. Sarı-kırmızılı camiada birlik beraberlik yeniden sağlandı, 2000 ruhu adeta geri geldi. Igor Tudor yönetimindeki futbol takımının sezona muhteşem bir başlangıç yapması, takımın 21. şampiyonluğa emin adımlarla yürümesi kötü günleri unutturmuştu. Taraftarla arası açık olan Kaptan Selçuk İnan’la da son Konya maçından sonra buzlar eridi. Tecrübeli futbolcuya hakkında olumsuz düşünenler bile Selçuk’u tebrik etti ve “Aramıza yeniden hoş geldin” mesajı verildi. Takım içinde en ufak bir problem kalmazken, önceki gece Galatasaray yönetimi çok duyarlı bir harekette bulunup taraftarıyla da bütünleşti.

> O taraftar derbide misafir

Galatasaray, cumartesi günü Konya deplasmanına misafir olmuştu. O gün Martin Linnes’in katıldığı imza günü tertip edilmiş, sarı-kırmızılı taraftarlar da ürünlerini imzalatmak üzere yola koyulmuştu. Pazar günü sosyal medyaya bir video düştü. Videoda, elinde Galatasaray forması olan bir gencin, küfürler eşliğinde 6 kişi tarafından darp edildiği görülüyordu. Hakan Karaoğlu ismindeki Galatasaraylı gencin elindeki formayı alıp yakan saldırganlar, o anların fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı. Karaoğlu’na yapılan bu saldırının ardından sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. Polis saldırganların peşine düşerken, sarı-kırmızılı yönetim darp edilen genci Fenerbahçe derbisine davet etti. Yönetimin bu hareketi takdir toplarken, ultrAslan “Biz bir aileyiz kenetlendikçe daha da büyüyen” mesajı paylaştı.