Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derbi öncesi ihtiyaç duyduğu morali Yeni Malatya’yı 3-1 yenerek depolayan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’dan iddialı açıklamalar geldi. Karşılaşma sonrası basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcı, “Malatya maçının büyük bölümde istediğim Fenerbahçe’yi gördüm” dedi. Oynadıkları her karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurduklarını öne süren Aykut Kocaman bir de itirafta bulundu.

> Büyük sürprizler yaşanıyor

Tecrübeli hoca, “Maalesef bu üstünlüğü sonuca yansıtamadık. Akhisar maçı için söylenecek bir şey yok” dedi. Kocaman’ın derbiye yönelik ise son derece iddialı açıklamalarda bulundu. Sıra dışı bir sezon yaşanmakta olduğunu dile getiren Aykut Kocaman, “Çok sürpriz sonuçlar yaşanıyor” vurgusunda bulunurken, Galatasaray ile aralarındaki puan farkı için “suni” ifadesini kullandı.

> Lig 2. yarıda başlayacak

Galatasaray’ı kötüleme niyetinde olmadığını söyleyen Aykut Hoca, “Gerçek kapasitelerini şimdi göreceğiz. Ligi üstte bitirecek 4 takımla oynayacaklar. Aynı şekilde giderlerse o zaman saygı duyacağız” dedi. Puan ortalamalarının 5-6 hafta sonra kendi seyrini bulacağı tahmininde bulunan Kocaman, “Lig esas ikinci yarıda başlayacak. Tabii ilk yarı sonunda bizim için farkın açılmaması lazım” dedi.

Soldado kayıplarda

Aykut Kocaman’ın Malatya karşısında ilk 11’de şans verdiği Roberto Soldado yine golle tanışamadı. Toplam 8 maçta forma giyen İspanyol yıldız, görev aldığı 6 lig karşılaşmasında gol ve asist katkısı yapamazken, kaleye sadece 1 isabetli şut yollayabildi.

Penaltıyı unuttular

Bu sezon 3 penaltı kazanan Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanlarında penaltıya hasret kaldı. Sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılıların sahasında en son 1991’de penaltı kazanmıştı. 26 yıl önce Galatasaray’ın 4-1 kazandığı maçtaki penaltıyı Aykut Kocaman ağlara yollamıştı.

Josef’ten gönderme

Josef de Souza, geçen sezon TT Arena’daki derbide attığı golün ardından yaşadığı sevinç anının fotoğrafını paylaşarak, “Herkese mutlu haftalar. Güzel anılar” yazdı ve fotoğrafı takipçilerine sundu. Brezilyalı oyuncunun bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.