Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grubunda fikstür gereği 3 ve 4. maçlarını Monaco’yla oynayacak. İşte bu iki maçın kendileri için kritik viraj olduğuna vurgu yapan Şenol Güneş, “Monaco ile üst üste iki maç yapacağız. İkisini de kazanmak büyük avantaj sağlar. Kaybedersek avantaj rakibe geçer. Bu maçlar grupta yerimizi belirleyecek” tespitinde bulundu. “Monaco’nun bir puanda olması kimseyi yanıltmasın. Bireysel olarak çok iyi olan bir takıma karşı oynayacağız” diyen tecrübeli çalıştırıcı, “İyi futbol ortaya koyarak, iyi bir sonuç almak istiyoruz. Maça galibiyet için çıkacağız. Aldığınız puanların bir garantisi yok ama avantajı var. Bu maçta takımda farklılıklar olabilir” sözleriyle sürpriz imasında bulundu.

> Yine iyi sonuç alacağız

Güneş, “Ambiyans olarak, seyirci baskısı fazla olmayacak ama çok hızlı oynayabilen futbolcuları var. Biz de bu oyuna hazırız. Her iki takımın da birbirini görme şansı olacak. Bütün oyuncular için kendini gösterme şansı olacak. Hem ekonomik olarak, hem başarı olarak iyi bir çizgisi olan Monaco, puan almakta zorlansa da iyi bir takım” değerlendirmesi yaptı. Hocayla birlikte konuşan Anderson Talisca ise, “Çok önemli bir maça çıkacağız. Gruba çok iyi başladık ve 2’de 2 yaptık. Buraya 6 puanla geldik. Yine iyi bir sonuç elde edeceğiz. Soyunma odasındaki atmosfer gayet iyi. Bu pozitif hava sahaya da yansıyacak” dedi.