Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ersun Yanal’ın gönderilmesinin ardından Trabzonspor’da yönetim 6 hoca adayı belirledi. İlk sırada Fatih Terim var. Tecrübeli çalıştırıcı ile bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştirilecek. Bordo-mavililerin eski çalıştırıcısı Mustafa Reşit Akçay da koltuğun güçlü adaylarından. Antalyaspor’dan ayrılan Rıza Çalımbay ile Şenol Güneş’in yardımcılığını bırakıp Göztepe’yi 8 haftada zirve takımı yapan Tamer Tuna da adaylar arasında. Azerbaycan Millî Takımı Teknik Direktörü Hırvat Robert Prosinecki ve Club Brugge takımını çalıştıran Michel Preud’homme yabancı alternatifler olarak listede yer alıyor.