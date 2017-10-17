Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Trabzonspor’daki üçüncü Ersun Yanal dönemi, iç sahada alınan tarihî 6-1’lik Akhisar yenilgisiyle sona erdi. Tecrübeli çalıştırıcı, yapılan astronomik transferlere rağmen başarısız oldu. Geçen sene iskeleti kurulan takıma yapılan Jose Sosa, Burak Yılmaz ve Juraj Kucka gibi maliyetli transferlerle sezonu şampiyonluk parolasıyla açan Karadeniz temsilcisi, sekiz hafta sonunda düşme potasının sadece iki puan üzerinde yer aldı. Yanal’ın iki senede transfer ettiği oyuncuların maliyetinin Trabzonspor’u önümüzdeki sezonda da zorlaması beklenirken, ortaya çıkan tablo taraftarların karamsarlığa itti. İki senede harcanan 30 milyon avroya yakın bonservis ücretine rağmen geçen sezonu altıncı sırada tamamlayan Trabzonspor’un bu sezon da 11. olması Yanal’ın yanı sıra getirdiği oyuncuların da sorgulanmasına yol açtı.

> Fiyasko yabancılar

Yanal’ın geçen sezon büyük umutlarla transfer ettiği Kolombiyalı Castillo geldiğinde düzenli olarak forma giymesine rağmen bu sezon formaya hasret kaldı. Akhisar’dayken ligin en etkili golcülerinden biri olan Rodallega da tecrübeli teknik adamın gözüne bir türlü giremedi. Bu sezon Celta Vigo’dan kiralanan Bongonda’ya da fazla forma şansı vermeyen Yanal, geçen sezon transfer edilen Luis Ibanez’i ise sadece 2 maçta ilk 11’de oynatmıştı. Slovak futbolunun önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Matus Bero da Yusuf Yazıcı’nın parlaması sebebiyle ilk 11’e girmekte zorlanırken, Hyun-Jun Suk ve Ramil Sheydaev de Trabzonspor’un son iki senede yaptığı fiyasko transferler arasına girdi.

> Usta da tartışılıyor

Sadece Ersun Yanal değil, Başkan Muharrem Usta da yol ayrımında gözüküyor. Eski başkan Sadri Şener, yalnızca Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının Trabzonspor camiasını tatmin etmeyeceğini söyledi. Şener, Trabzonspor’un mevcut yönetiminin çok bölünmüş bir görüntü verdiğini, yönetim içinde birlik ve beraberliğin olmadığını aktardı. Trabzonspor yönetiminin güven vermediğini vurgulayan Şener “Yönetim erken seçime gitmeli. Kendi aralarında ikiye mi bölünmüşler, üçe mi bölünmüşler, belli değil. Dostlarla sohbetlerimizde şık olmayan cümleler duyuyorum. Böyle yönetim olmaz” dedi.

En kötü dönemi

Trabzonspor’da biri son iki sezonda olmak üzere üç farklı dönemde görev yapan Ersun Yanal, son gelişinde âdeta dibe vurdu. 2007-2009 arasındaki ilk döneminde 1,69 puan ortalaması yakalayan tecrübeli teknik direktör, 2014-2015 sezonunda 1,80’lik puan ortalaması tutturmuştu. Yanal son gelişinde ise 1,5 sezonda 1,51’lik ortamalayla ayrıldı.

YANAL’IN TRANSFERLERİ



Oyuncu Bonservis MAÇ/11

Hugo Rodallega 1,6 milyon € 21/11

Olcay Şahan 200 bin € 25/25

Carl Medjani - 13/9

Fabian Castillo 3,95 milyon € 30/21

Emmanuel Mas 1.5 milyon € 24/24

Joao Pereira - 25/25

Luis İbanez 1,4 milyon € 5/2

Ogenyi Onazi 3,5 milyon € 36/31

Hyun-Jun Suk 800 bin € 10/5

Jan Durica - 34/33

Matus Bero 2,5 milyon € 27/15

Ramil Sheydaev 200 bin € 1/0

Jose Sosa 4,75 milyon € 5/5

Tomas Hubocan 250 bin € 2/2

Burak Yılmaz 3,5 milyon € 7/7

Juraj Kucka 5 milyon € 7/7

Theo Bongonda 750 bin € 3/2

Kâmil Ahmet - -