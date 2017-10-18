Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

>Uğur Aktan

Şampiyonlar Ligi’nde sezona Porto ve Leipzig galibiyetleriyle başlayarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, Monaco’yu da deplasmanda 2-1 yıktı, ikinci turun kapılarını ardına kadar araladı. Avrupa’da bir başka oynayan Şenol Güneş’in öğrencileri Stade Louis II’deki maça da iyi başlayan taraftı. Henüz 8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cenk bomboş pozisyondaki Babel’i gördü ancak maçın hakemi Milorad Mazic yardımcısının hatalı bayrağıyla Beşiktaş’ın golünü yedi.

Falcao sahne aldı

18’de Fransız futbolunun yeni yıldızı Lemar’ın kullandığı frikikte Fabri topu güçlükle kornere çeldi. 21’de yapılan duran top organizasyonunda meşin yuvarlağı bir anda önünde bulan Atiba’nın şutunda ise Monaco kalecisi Subasic başarılıydı. İki takımın da açık bir futbol sergilemesi sebebiyle bol pozisyonlu geçen ilk yarıda dengeyi bozan gol ise Kolombiyalı yıldız Falcao’dan geldi. Orta sahadan topla ilerleyen Balde Keita’nın pasında topla buluşan yıldız oyuncu ceza sahasında Pepe’yi ekarte etti ve son derece basit bir gol vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0.

Quaresma-Cenk A.Ş.

Golden sonra kısa sürede toparlanan Beşiktaş’ın cevabı gecikmedi. 34’te Quaresma’nın sağdan ortasını kafayla ağlara gönderen Cenk ilk yarının skorunu belirledi: 1-1. İkinci yarıda da geri adım atmayan Beşiktaş ofansif futbolunu sürdürdü. 54’te Tolgay’ın uzaktan şutu direkten dönerken, pozisyonu iyi takip eden Babel boştaki Cenk’i gördü ve yıldız oyuncu Subasic’i ikinci defa mağlup etti: 1-2. Şenol Hoca savunma çizgisini geri çekerek alan daraltıp, oyunun temposunu düşürdü. Medel-Oğuzhan hamlesiyle takımı diri tuttu. Jardim’e taktik ders vererek Türkiye’ye zaferle döndü.

GECENİN YILDIZI CENK TOSUN

Cenk Tosun maçın ardından, “Takım performansı üst düzeydi. Sahada yüzde 100 ile oynadık” derken, “Adamların ilk atağında golü yedik. Devre arasında hoca gerekenleri söyledi. Hak ettiğimizi söyleyebilirim. Bireysel de takım arkadaşlarımla da çalışıyorum. Ekstra çalışmaya özen gösteriyorum. Daha iyi olmadığım yönlerimi geliştirmek istiyorum. Sadece bana bağlı değil, arkadaşlarım da bana pozisyon hazırlıyor” sözlerini kullandı. “Bonservisinin 250 milyon avroya yükseldiği söyleniyor, ne dersin?” sorusu sorulan Cenk, “Komik oluyor ben de okuyorum bazen. Kendi işimi bakmaya çalışıyorum. Ben de şimdilik mutluyum Beşiktaş’ta. Üç maçta 9 puan almak inanılmaz bir şey. Gruptan lider çıkmak istiyoruz. Her maça 3 puan için çıkmak istiyoruz” açıklaması yaptı.