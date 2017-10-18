Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara Kartal tarih yazmaya devam ediyor. Bu sezon neler olmadı ki? İlk maçında Porto’yu devirdi ve Portekiz ekibini deplasmanda deviren ilk Türk takımı unvanını aldı. Ardından Leipzig’i geçip, kulüp tarihinde bu kulvarda Alman ekibini ilk kez devirdi. Fransa’da da benzer bir “tarih” dersi vardı. Monaco ile ilk kez karşılaşan siyah-beyazlılar, Fransa’da ilk defa galip geldi. Bu 3 puanın anlamı ve değeri ise çok farklıydı. İlk defa bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi’nde gruplara üçte üç yaparak başladı. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde en fazla puanını (9) topladı. Siyah-beyazlılar, Monaco galibiyetiyle Avrupa kupalarındaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Seri geçen sezon UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde Lyon mücedelesiyle başlamış ardından Porto ve Leipzig takımları devrilmişti. Ayrıca temsilcimiz Avrupa kupalarında 100. dış saha maçına çıkan Beşiktaş, Avrupa’da dış sahadaki galibiyet sayısını 24’e yükseltti.. Deplasmandaki 19 Avrupa maçından beraberlikle dönen siyah-beyazlılar, 57 müsabakada ise rakiplerine yenilmişti. Dış sahada 114 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 185 gol gördü.