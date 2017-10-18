Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili kulüp, Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.



Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Sayın Rıza Çalımbay arasında, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam ile önümüzdeki saatlerde resmi sözleşme imzalanacak.

Çalımbay'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"Trabzon gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum."

"Burada ben ekibime ve futbolcularıma güveniyorum, iyi işler yapcağımıza inanıyorum."

"Bizim için sıkıntı ara dönemde gelmemiz oldu."

"Ben geçmişte de böyle takımlarla çalıştım. Bizim için sıkıntı zaman. onu da atlaytacağız."

"Trabzon'u layık olduğu yerlere getirmeye çalışacağız."

"Taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var. Futbolcuların geçmişi unutup oynayacağımız maçlara bakması gerekiyor."

"Önümüzdeki maçlara hazırlanmamız gerekiyor. İşimize çok iyi şekilde başlayacağız."

"Benim yardımcılarım var ancak Trabzon'dan bir arkadaşı da ekibimize katmaya çalışacağız. Bu konuyu başkanla görüşeceğiz."

"Bireysel olarak baktığımızda iyi bir kadro var. Kim formda ise kim daha iyiyse takıma kim daha fazlasını verecekse o arkadaşımız oynayacak."

"Önemli olan takımı iyi bir yere getirmek."

"Ligin başı sayılır. Herkes birbiriyle oynayacak. Lig koptu diye düşünmek doğru değil."

"Kaybolan bir hava var o havayı yakalamamız gerekiyor."

"Futbolcu arkadaşlarımızın kendi kapasitelerine gelmeleri gerekiyor."

"Beşiktaş forması altında daha önce Trabzon'da şampiyonluk yaşadım."

"Görevi bıraktığım gün beni ilk araya Şenol Güneş oldu. Beşiktaş'ta mükemmel bir grafik çiziyor. Biz de burada onu yapmak istiyoruz."

"Artık herkes işin ciddiyetine kendisini vermesi gerekiyor."

"Kadroyu içeridenn tam gördükten sonra belki 1-2 transfer olabilir. Konuşacağız".

"İşin zor olduğunu biliyoruz ama yanlış anlaşılmasın herhangi bir korkum yok."

"Biz her takımı yenebilecek güçteyiz."

"Geçmişi unutup önümüze bakmamız gerekiyor."