Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı'nın kasım ayında oynayacağı özel karşılaşmaların programı belli oldu. Ay-yıldızlılar, 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milliler, ardından 13 Kasım Pazartesi günü ise Türkiye'de Arnavutluk'u konuk edecek.



Romanya - Türkiye ve Türkiye - Arnavutluk maçlarının oynanacağı stadyumlar ve müsabakaların başlama saatleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.



Türkiye, Romanya ile en son 10 Eylül 2013 tarihinde Dünya Kupası Grup Eleme maçı oynamış ve müsabakayı 2-0 kazanmıştı. Arnavutluk ile son kez 12 Ekim 2005 tarihinde karşılaşan Milliler, deplasmandaki Dünya Kupası Grup Eleme müsabakasını 1-0 galip tamamlamıştı.