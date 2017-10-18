Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Frankfurt kentine gelen Medipol Başakşehir kafilesi, otobüsle bir saat uzaklıktaki Hoffenheim kasabasında konaklayacağı otele hareket etti. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bir futbolcu, maçın oynanacağı Rhein-Neckar Arena'da bu akşam düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Basın toplantısının ardından turuncu-lacivertliler, statta yapacağı antrenmanla Hoffenheim maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kafilede önemli eksikler

Medipol Başakşehir'de, takımın önemli isimlerinden Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Marcio Mossoro ve Manuel da Costa, Almanya'ya getirilmedi.

Turuncu-lacivertli takımda Emre Belözoğlu ve Da Costa sakatlıkları, Adebayor ve Mossoro da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararıyla bu maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Rhein-Neckar Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Aleksei Eskov yönetecek.