Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta'nın "Araya menajer sokuyor. Koskoca Trabzonspor onun menajerini bekliyor" ifadelerini kullandığı Cafer Tosun konusunda yeni gelişmeler yaşandı.
Bordo mavili yönetimin genç futbolcu ile yapılan ilk görüşmeler sonucunda pürüzlerin giderildiği öğrenildi. 17 yaşındaki futbolcuyla yönetimin 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. (haber61.net)
Trabzonspor, Cafer Tosun'la 3 yıllık sözleşme imzalıyor
18.10.2017 - 17:25 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor yönetimi, kadro dışı bırakılan Cafer Tosun'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta'nın "Araya menajer sokuyor. Koskoca Trabzonspor onun menajerini bekliyor" ifadelerini kullandığı Cafer Tosun konusunda yeni gelişmeler yaşandı.
Etiketler : trabzonspor,cafer tosun,
512330 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/512330.aspx
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4
0
4
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12
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Sivasspor
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Aytemiz Alanyaspor
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Trabzonspor
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21
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9
12
Karabükspor
8
2
2
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13
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Malatyaspor
8
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Kasımpaşa
8
2
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16
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15
Konyaspor
8
2
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5
8
11
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7
16
Gençlerbirliği
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9
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-8
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Antalyaspor
8
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3
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Osmanlıspor
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Galatasaray - Fenerbahçe
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Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
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12
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7
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3
Altınordu
8
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2
2
17
10
7
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4
Ankaragücü
8
4
2
2
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7
4
14
5
Ç. Rizespor
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Elazığspor
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Adana Demirspor
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4
2
2
14
12
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Adanaspor
8
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1
3
9
11
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9
Balıkesirspor
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İstanbulspor
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2
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8
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Erzurumspor
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7
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Samsunspor
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2
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3
6
9
-3
9
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Boluspor
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Gazişehir G.Ant
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Grandmedical Manisaspor
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Eskişehirspor
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Denizlispor
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Gaziantepspor
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