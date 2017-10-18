Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü genç oyuncusu oldu.

18 yaşındaki oyuncu, Anderlecht maçının 3. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atarken, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki gol sayısını da 8'e çıkarttı.

BU UNVAN EN SON PATRİCK KLUİVERT'TAYDI

Mbappe'in Şampiyonlar Ligi'nde ulaştığı 8 gole, turnuva tarihinde 20 yaş altındaki hiçbir oyuncu ulaşamadı. Fransız yıldızdan önce bu unvan, Ajax forması altında sergilediği performansla Patrick Kluivert'taydı.

Şampiyonlar Ligindeki 8 golün 6'sını Monaco forması altında kaydeten genç yıldız, kariyerinde ise toplamda 67 maçta 31 gole ulaştı.