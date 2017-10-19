Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta mücadelesi, Stamford Bridge'de oynandı.

Chelsea 11. dakikada David Luiz ve 37. dakikada Eden Hazard'ın golleriyle 2 farkı yakaladı. Roma, 40. dakikada Kolarov ve 64. ile 70. dakikalarda Edin Dzeko ile 3-2 öne geçti. 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Eden Hazard, takımına beraberliği getirdi ve maç da 3-3 sonuçlandı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Cengiz Ünder, süre bulamadı.

Bu skorun ardından Chelsea grupta ilk puan kaybını yaşadı ve 7 puanla zirvede yer aldı. Roma ise 2. bearberliğini aldı ve 5 puanla 2. basamağa yerleşti.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 4. hafta mücadelesinde Roma ile Chelsea, İtalya'da karşı karşıya gelecek.