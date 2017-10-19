Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep temsilcisi mücadeleye etkili başlarken, ilk periyodu 23-18 önde tamamladı. Gaziantep Basketbol ikinci periyotta da etkili oyunu sürdürürken, soyunma odasına 42-38 üstün girdi.

Ev sahibi ekip üçüncü periyotta etkili bir oyun sergileyerek 61-58 öne geçse de, Gaziantep Basketbol dördüncü periyotta rakibini 85-82 mağlup etmesini bildi.