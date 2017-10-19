Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan Futbolun Zirvesi programına konuk oldu ve birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş'ın gurur duyacağı bir takım var. Beşiktaş'ın en kötü maçı da Leipzig maçıydı kazanmasına rağmen. Gruptan cıkmayı hemen hemen garantilediler. Beşiktaş her şeyi yapabilecek potansiyele sahip. Monaco deplasmanında Talisca dışında herkes iyi oynadı öndeki üçü de süper oynadı. Babel kendini aştı. Leipzig 'in en az 4 oyuncusı minumum 70-80'e giderler. Çok enteresan genç oyuncuları var. Dünya futbolu bu yıl Haziran ayı itibariyla bir şey oldu. Artık normal oyuncuda 20 milyon euro. Eskiden bu parayı veremezdin adam döverler. Şimdi 100-150'lilere çıktı fiyat.

Messi'ye 1 milyar dolar diyebilirler. Şu an normal oyuncular 50-60 olarak transfer olabiliyor. Cenk'in üzerinden gidecek olursak; ne kadar futbol adamı varsa herkesi yanılttı. Cenk'in performansını kimse beklemiyordu bende dahil. Ama çok büyük bir bireysel çıkış yaptı. Oynadığınız kulüplerde çok önemli. Demba Ba geldi bir sürü gol attı, Mario Gomez geldi attı, Aboubakar attı. Cenk'in önemli çıkışını göz ardı edemeyiz. Cenk'te 180 km'lik bir limit var o onu yakaladı. Cenk saygı duyulacak bir performans sergiliyor. Şahane bir limit yakaladı.

Atmak için ne yapmak lazım çalışmak lazım. Sürekli çalışması lazım. Cenk sürekli çalışma ve başarıyı devam ettirmek zorunda. Başarı çıkış noktası. Yetenekli mi, yetenekli, kafa vuruşu yapabiliyor mu yapabiliyor. Beşiktaş'ta aldı formayı, milli takım da aldı formayı. Cenk için şu an fiyat biçemem ama daha önce söylesen söyleyebilirdim. Çünkü şu an dünya futbolunda fiyatlar çok yükseldi. Verilen yüksek rakamları görüyorsunuz. Teknik direktörler baktığımız zaman bence ilklerin adamları var; Mustafa Denizli, Fatih Terim. İlklerin bir tanesi de Şenol Güneş'tir. Şenol hocanın fazlasıyla kredisi vardır.

Beşiktaş taraftarı layık oldugu değeri veriyordur. Bir Şenol Güneş gerçeği de vardır. Şenol Güneş Türk futboluna tarih yazmış bir ekol getirmiş, Nedir bu ekol; Yürekli oynama. Takım oyuncularıyla hücum yapmaktır, bu da bir ekoldür. Bana göre Beşiktaş şampiyonluuğun ciddi adaylarındandır. Beşiktaş bu yıl hariç transferlerde yüzde yüze yakın katkı yaptı ama bu yıl pek katkı alamadı. Medel'i ilk fırsatta yollayabilirler. Şenol hoca 3 haftadır çok durgun görünüyor. Ama bu benim hoşuma çok hoşuma gidiyor. Başarısız mı hayır."

"Artık Ersun hoca orada dejenera olmuştu.Oyuncular da biz de yırttık, ilk giden hocamız dediler. Ersun hoca ile başlamak doğru değildi. Rıza Çalımbay'ı aradım tebrik ettim. Teşekkür etti, 6 aylık anlaşma yaptık dedi. İyi olursa devam edecektir kötü olursa ayrılacaktır. Trabzon'da bir sirkülasyon lazımdı. Bana göre oyuncuların yarısıda hatalıdır, Muharrem Usta da hatalıdır. Transferler, transferler, transferler. Maç maç git gel yaşıyorlar. Vodafone' de bakıyorsun müthiş takım 3 gün sonra bakıyorsun çok kötü bir takım. Bu sene için tren kaçtı diyebiliriz Trabzonspor için."