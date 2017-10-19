Messi100'üncü golünü attı, ama golden önce çorabının içindeki bir tableti ağzına attı. Lionel Messi’nin Avrupa kupalarındaki 100’üncü golünü atıp tarihe geçtiği gece, bir detay kameraların görüş açısına takıldı.
Barcelona Şampiyonlar Ligi’nde ağırladığı Olympiakos’u 3-1 mağlup etti. Barcelonalı yıldızın maçın 10. dakikasında çorabında sakladığı bir ‘şeyi’ağzına atıp çiğnediği görüldü. Messi sonrasında rutin uygulamasına geri dönüp golünü ve asistini kaydetti. Gerard Pique’nin ilk yarıda kırmızı kart görmesi de maçın sonucunu etkilemedi.
İspanyol basınında Messi’nin karşılaşma sırasında enerji veren bir glukoz tablet çiğnediği belirtildi.
Messi çorabının içinden çıkardı ve ağzına attı!
19.10.2017 - 11:03 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 11:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Messi’nin, 3-1 kazandıkları Şampiyonlar Ligi'ndeki Olympiakos maçında çorabından çıkardığı bir cisim tartışma çıkarttı!
Messi100'üncü golünü attı, ama golden önce çorabının içindeki bir tableti ağzına attı. Lionel Messi’nin Avrupa kupalarındaki 100’üncü golünü atıp tarihe geçtiği gece, bir detay kameraların görüş açısına takıldı.
Etiketler : messi,çorabından çıkarığı madde,
512537 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/512537.aspx
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
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8
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