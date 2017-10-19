Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın’ı ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, yeni teknik direktör arayışlarının sürdüğünü, Ergün Penbe ile büyük ölçüde anlaştıklarını, önümüzdeki günlerde ise yeni teknik direktörlerinin netleşeceğini belirterek, "Bünyamin Süral ile yollarımızı ayırdık. Yeni teknik direktör arayışımız sürüyor. Ergün Penbe ile de görüştük ve bize olumlu geri dönüş yaptı. Geriye sadece maddi konular kalıyor. Önümüzdeki günlerde yeni teknik direktörümüz netleşecek" şeklinde konuştu.

"Genç oyuncularımıza doktorlar psikolojik yardım verecek"

Genç bir takım olduklarının altını çizen Durmaz, "Genç bir takımız. Tecrübe kazanmamız gerekiyor. Bu oyuncularımızın tecrübe kazanabilmesine yardımcı olmak için doktorlardan destek alacağız" diye konuştu. Gaziantepspor Başkanı Durmaz Cumartesi günü oynanacak Rizespor maçına bütün Gaziantep halkını davet etti.