Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Pazar günü saat 19.30’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Çakır’ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek.
Süper Lig’de 9. hafta hakemleri şöyle:
20 Ekim Cuma
20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
21 Ekim Cumartesi
14.00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor: Halis Özkahya
16.30 T.M. Akhisarspor - Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
19.30 E. Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
22 Ekim Pazar
14.00 D.G. Sivasspor - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Kayserispor - A. Konyaspor: Ali Palabıyık
19.30 Galatasaray - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
23 Ekim Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
Süper Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Pazar günü saat 19.30’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Çakır’ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek.
Kaynak: İHA
Etiketler : Süper Lig,