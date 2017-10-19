Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Pazar günü saat 19.30’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Çakır’ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek.

Süper Lig’de 9. hafta hakemleri şöyle:

20 Ekim Cuma

20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

21 Ekim Cumartesi

14.00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor: Halis Özkahya

16.30 T.M. Akhisarspor - Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa

19.30 E. Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

22 Ekim Pazar

14.00 D.G. Sivasspor - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Kayserispor - A. Konyaspor: Ali Palabıyık

19.30 Galatasaray - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

23 Ekim Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan