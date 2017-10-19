Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Hakem Kurulu tarafından derbi maçına atanan Çakır, kariyerinde daha önce 21 derbide görev yaptı. Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan 1976 doğumlu Çakır, 11. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak.

Tecrübeli hakemin düdük çaldığı maçlarda Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

Çakır, kariyerindeki son derbisine bir başka Galatasaray-Fenerbahçe maçında çıkmıştı. Ülker Stadı'nda 20 Kasım 2016'da oynanan maçı sarı-lacivertli takım, Hollandalı futbolcu Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 kazanmıştı.



ÇAKIR'DAN 11 KIRMIZI KART



Yaklaşık bir yıl sonra yeniden derbiye çıkacak Cüneyt Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 11 kez kırmızı kartına başvururken, 60 kez de sarı kartını kullandı.



FIFA kokartlı hakem, geride kalan 10 maçta Fenerbahçe'den 6, Galatasaray'dan ise 5 futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.



Çakır ayrıca Galatasaray'dan 34, Fenerbahçe'den de 26 futbolcuya sarı kart gösterdi.

YAKLAŞIK 1 YIL SONRA FENERBAHÇE MAÇINA ATANDI



Tecrübeli hakem, Fenerbahçe'nin en son geçen sezonun 14. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçı yönetti.



Antalya'da 12 Aralık 2016'da yapılan maçı ev sahibi takım, Yekta Kurtuluş'un golüyle 1-0 kazanmıştı.



Bu maçta sarı-lacivertli futbolcu Moussa Sow'un rövaşatasında filelere giden top faul gerekçesiyle gol değeri kazanmamıştı. Çakır'ın bu kararı tartışmaya neden olmuştu.



Galatasaray ise bu sezon Çakır'ın düdük çaldığı 5. hafta maçında Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.



DERBİ MAÇLAR



FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç Kategori



2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 T.Kupası

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig

2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 T.Kupası

2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig

2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig

2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig

2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig

2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig

2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig

2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig S.Final

2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa

2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig

2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig

2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig

2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig

2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig

2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig

2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig