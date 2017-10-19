Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aktif Bank, Türk futbol ekonomisinin mevcut durumunu değerlendiren EkoLig’in ikinci sayısını yayınladı.

Rapor, Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer ve Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın katıldığı toplantıyla açıklandı. İşte rapordan öne çıkan başlıklar:

Türk futbolunun ekonomik değeri bir yılda % 15 artışla 2016/17 sezonunda 2,3 milyar TL’ye ulaştı.

Dört büyükler geçtiğimiz sezon 1,4 milyar TL, son 3 futbol sezonunda ise toplam 3,8 milyar TL gelir elde etti.

Toplam 262,1 milyon TL'lik maç günü gelirlerinin 201,3 milyon TL'si Üç Büyükler'in...

2014-15'te toplam geliri 217, milyon TL olan Beşiktaş, 2016/17'de 521,1 milyon TL gelir elde etti. Beşiktaş, 2016/17 sezonunda 30 bin 446 seyirci ortalamasıyla da zirvede yer aldı.

Son iki sezonda toplam 5,2 milyon kişi Süper Lig maçlarını stadyumlarda seyretti. Süper Lig’in 2015-2016 futbol sezonunda 8.395 olan seyirci ortalaması, 2016-2017 futbol sezonunda yüzde 6 artışla 8 bin 940'a çıktı.

2015-2016 futbol sezonu sonunda 2 milyon olan Passolig Kart adedi, 2016-2017 futbol sezonu sonunda 2,8 milyona ulaştı.

Fenerbahçe, 2016/17 sezonunda ticari gelirleri (208 milyon TL) ve Türkiye Kupası dahil naklen yayın geliri (114,3) en yüksek takım oldu.

2014-15'te 405,3 milyon TL, 2015-16'de 495,8 milyon TL gelir elde eden Galatasaray 2016/17 sezonunda 347,3 milyon TL'ye geriledi.

Toplam gelirde Fenerbahçe % 8, Galatasaray % 29 gerileme yaşarken Trabzonspor 2015/16'ya göre gelirlerini % 81 oranında yükseltti ve 147,7 milyon TL'ye ulaştırdı.