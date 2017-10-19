Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Manchester Unitedlı Juan Mata'nın önderlik ettiği Common Goal hareketine katıldı. Sarı-lacivertli ekibin futbolcusu, gelirinin yüzde birini hayır işlerine bağışlayacak.

Hasan Ali, Common Goal hareketine katıldığını sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla duyurdu.

Fenerbahçeli futbolcu söz konusu harekete destek vererek Mata, Hummels, Chiellini ve Gnabry gibi futbolcuların yanı sıra Hoffenheim Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın da olduğu isimler arasına katıldı.

Hareketin öncüsü Mata da sosyal medya hesabından Hasan Ali'nin kararını daha geniş kitlelere duyurdu.

Söz konusu Common Goal hareketi, sosyal sorunları aşmak için futbolu bir araç olarak kullanan hayır kuruşlarına yardım topluyor. Hasan Ali Kaldırım da gelirinin yüzde birini bu vakfa aktararak önemli katkı sağlamış olacak.