Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışmaya Fenerbahçe Futbol Okulları öğrencileri de geldi. Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyetle fotoğraf çektirip çiçek veren öğrenciler, antrenmanı da takip etti. İlk yarım saati basına açık olarak yapılan idmanda ısınma ve top kapma çalışması yapan sarı-lacivertliler, antrenmanın son bölümünde ise Galatasaray maçının taktiği üzerine çalıştı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını devam ettirecek.
Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor
19.10.2017 - 16:56 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray ile hafta sonunda kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
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512672 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/512672.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
8
5
1
2
17
12
5
16
3
Akhisarspor
8
5
1
2
14
10
4
16
4
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
2
17
12
5
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
7
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
8
Bursaspor
8
4
0
4
16
13
3
12
9
Sivasspor
8
4
0
4
14
14
0
12
10
Aytemiz Alanyaspor
8
3
1
4
16
17
-1
10
11
Trabzonspor
8
2
3
3
17
21
-4
9
12
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
13
Malatyaspor
8
2
2
4
14
17
-3
8
14
Kasımpaşa
8
2
2
4
12
16
-4
8
15
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
16
Gençlerbirliği
8
2
1
5
9
17
-8
7
17
Antalyaspor
8
1
3
4
9
14
-5
6
18
Osmanlıspor
8
1
1
6
10
20
-10
4
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor - Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor - Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor - Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Altınordu
8
4
2
2
17
10
7
14
4
Ankaragücü
8
4
2
2
11
7
4
14
5
Ç. Rizespor
8
4
2
2
17
14
3
14
6
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
7
Adana Demirspor
8
4
2
2
14
12
2
14
8
Adanaspor
8
4
1
3
9
11
-2
13
9
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
12
10
İstanbulspor
8
3
2
3
8
8
0
11
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
13
Boluspor
8
2
2
4
9
10
-1
8
14
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
15
Grandmedical Manisaspor
8
2
1
5
11
14
-3
7
16
Eskişehirspor
8
1
4
3
13
17
-4
7
17
Denizlispor
8
1
2
5
8
15
-7
5
18
Gaziantepspor
8
1
1
6
4
17
-13
4