Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Ryan Babel'e 2 maç men cezası verildi.

PFDK kararları şöyle;

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 13.10.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RYAN GUNO BABEL'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.10.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OKUL AÇIK TRİBÜN C,D,E,F ve MARATON TRİBÜN H bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,"