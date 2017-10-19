Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Reha Kemal Erginer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, düz koşu yaptı. Oyuncular ardından topla çalıştı.

Manisaspor ile oynanan maçı değerlendiren yeşil-siyahlı futbolcu Anıl Taşdemir, Manisaspor maçında ilk yarı iyi oynadıklarını ancak bunu ikinci yarıda sürdüremedikleri için puan kaybı yaşadıklarını söyledi.

Takım olarak son haftalarda daha iyi oyun sergilediklerine inandıklarını belirten Taşdemir, "Son iki haftada 4 puan aldık. Eksikliklerimizden gerekli dersleri alıp daha iyi oynamaya çalışıyoruz. Adana Demirspor maçı da bizim için çok önemli. Bundan sonraki bütün maçlar çok önemli, çünkü istemediğimiz şekilde lige başladık. İnşallah Adana Demirspor maçını da alıp galibiyet serisine başlamak istiyoruz" dedi.

Son üç maçta yaptığı üç asist ile ilgili soru üzerine Anıl, "Asist yapmayı çok seviyorum. Gol atmak çok önemli bir şey ama benim için gol attırmak daha da güzel. Çünkü önemli olan takımın kazanması. Üç haftadır da hem kendi adıma hem de takımım adına bir şeyleri değiştirmeye, geliştirmeye çalışıyorum. Elimizden gelen her şeyi Denizlispor için yapacağız” diye konuştu.