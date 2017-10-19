Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Liginde Östersunds, Sahasında Atletico Bilbao İle 2-2 Berabere Kaldı

Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı da kupa dışına iten Östersunds, gruplardaki üçüncü maçında da yenilmedi.

Sahasında Atletic Bilbao'yu konuk eden Östersunds, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve grupta puanını 7'ye çıkardı. Bilbao ise puanını 2 yaptı.

ÖSTERSUNDS SEZON BAŞINDA GALATASARAY'I KUPA DIŞINA İTMİŞTİ

Sezon başında UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasary'ın rakibi olan İsveç temsilcisi Östersunds, ilk maçı evinde 2-0 kazanmış, İstanbul'daki maçtan ise 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

İsveç temsilcisi bu sonuçlarla Galatasaray'ı kupa dışına itmişti.