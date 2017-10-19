Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Akçay, müsabakanın bekledikleri gibi zor geçtiğini ifade ederek, “Rakibin özellikle 2. bölgedeki sıkıştırmaları kompakt oyun bizim çözmemiz gereken bir oyundu. Mümkün olduğunca ilk toplar sonrası oyunun yönünü değiştirmiş olmamıza rağmen ilk 10 dakikadaki tutuk oyunumuzla birlikte golün gelmiş olması, rakibin eylemlerini daha da rahatlattı. Daha sonra kişisel bir hatayla birlikte ikinci gol takımın direncini düşürecek diye beklerken çok fazla düşmedi. Rakibin özellikle koşucu oyuncularıyla yaptığı eylemler belli alanlarda, belli zamanlarda üstünlük sağladı ama genel anlamda rakipten çok daha aşağıda bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum” dedi.

Çabuk, etkili ve direkt oyuna yönelik oyun tarzından taviz vermeden devam edeceklerini kaydeden Akçay, “Bu oyun tarzı bireysel hataları çok daha ön plana çıkaran bir oyun tarzıdır. Bu nedenle pozisyon oyununu iyi oynayan oyuncular savunmada hata yapmamak zorunda. Ama bunu sürdürmeye çalışacağız. İyiye giriyoruz bence, ligde tırmanmamız gerekiyor. Bu oyunu lige aktardığımız takdirde, aktaracağımızı da umuyorum bazı sorunları çözebiliriz” diye konuştu.

Mustafa Reşit Akçay, taraftarın maç sırasındaki tepkisini normal karşıladığını ve dikkate aldığını da sözlerine ekledi.

SALZBURG CEPHESİ

UEFA Avrupa Ligi, I Grubu 3. maçında Atiker Konyaspor’u 2-0 mağlup eden Salzburg’un teknik direktörü Marco Rose, kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Marco Rose, iyi futbol oynamak için sahaya çıktıklarını belirterek, “Çok mutluyuz kazandığımız için, bunu hak ettiğimize inanıyoruz. Biz burada iyi futbol oynamak istiyorduk ve ilk vuruşta 1-0 öne geçtik. İlk yarıda problemler oldu ve Konyaspor da atak oynadı. İkinci yarı ise açık bir maçtı, kendimizi gösterebildik. İkinci golü bularak maçın sonucunu belirledik. Takımımla çok mutluyum kazandığımız için” dedi.