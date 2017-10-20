Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Medipol Başakşehir deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim’a 3-0 mağlup olarak tur umutlarını azalttı. 12. dakikadaki Mark Uth’un vuruşunda Mert topu çeldi. 16. dakikadaki korneri Kerem Demirbay kullandı, arka direkte Hübner’in kafa vuruşu az farkla aut oldu. 29’da Kerem’in sert şutunu kaleci Mert kornere çeldi. 52’de Kerem kazandığı frikiği direkt kaleye kullandı, Mert güçlükle önledi. Hemen ardından Alman ekibi golü buldu. Maçın adamı Kerem bu defa korneri adeta adrese teslim kullandı, Benjamin Hübner kafasını konuşturdu: 1-0. 59’da bir kere daha Kerem sahne aldı; Türk oyuncunun mükemmel asistinde Amiri sağ çaprazdan isabetli vurdu: 2-0. İyice oyundan düşen Başakşehir karşısında 75’te Schulz defansın hatasını affetmeyerek sert vurdu: 3-0.