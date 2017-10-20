UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Medipol Başakşehir deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim’a 3-0 mağlup olarak tur umutlarını azalttı. 12. dakikadaki Mark Uth’un vuruşunda Mert topu çeldi. 16. dakikadaki korneri Kerem Demirbay kullandı, arka direkte Hübner’in kafa vuruşu az farkla aut oldu. 29’da Kerem’in sert şutunu kaleci Mert kornere çeldi. 52’de Kerem kazandığı frikiği direkt kaleye kullandı, Mert güçlükle önledi. Hemen ardından Alman ekibi golü buldu. Maçın adamı Kerem bu defa korneri adeta adrese teslim kullandı, Benjamin Hübner kafasını konuşturdu: 1-0. 59’da bir kere daha Kerem sahne aldı; Türk oyuncunun mükemmel asistinde Amiri sağ çaprazdan isabetli vurdu: 2-0. İyice oyundan düşen Başakşehir karşısında 75’te Schulz defansın hatasını affetmeyerek sert vurdu: 3-0.
Avcı av oldu
20.10.2017 - 07:12 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 07:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Temsilcimiz rotasyonlu kadrosuyla fark yedi. Kerem Demirbay’ın yönetimindeki Alman ekibi gollerini Hübner, Amiri ve Schulz’la buldu
Etiketler : Medipol Başakşehir,
512804 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/512804.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
8
5
1
2
17
12
5
16
3
Akhisarspor
8
5
1
2
14
10
4
16
4
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
2
17
12
5
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
7
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
8
Bursaspor
8
4
0
4
16
13
3
12
9
Sivasspor
8
4
0
4
14
14
0
12
10
Aytemiz Alanyaspor
8
3
1
4
16
17
-1
10
11
Trabzonspor
8
2
3
3
17
21
-4
9
12
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
13
Malatyaspor
8
2
2
4
14
17
-3
8
14
Kasımpaşa
8
2
2
4
12
16
-4
8
15
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
16
Gençlerbirliği
8
2
1
5
9
17
-8
7
17
Antalyaspor
8
1
3
4
9
14
-5
6
18
Osmanlıspor
8
1
1
6
10
20
-10
4
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor - Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor - Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor - Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Altınordu
8
4
2
2
17
10
7
14
4
Ankaragücü
8
4
2
2
11
7
4
14
5
Ç. Rizespor
8
4
2
2
17
14
3
14
6
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
7
Adana Demirspor
8
4
2
2
14
12
2
14
8
Adanaspor
8
4
1
3
9
11
-2
13
9
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
12
10
İstanbulspor
8
3
2
3
8
8
0
11
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
13
Boluspor
8
2
2
4
9
10
-1
8
14
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
15
Grandmedical Manisaspor
8
2
1
5
11
14
-3
7
16
Eskişehirspor
8
1
4
3
13
17
-4
7
17
Denizlispor
8
1
2
5
8
15
-7
5
18
Gaziantepspor
8
1
1
6
4
17
-13
4