Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray ile F.Bahçe arasında oynanacak kritik derbinin hakemi Cüneyt Çakır oldu. Bu dev maçı yönetecek hakem için spekülasyonlar son 48 saattir devam ediyordu. Derbinin hakeminin Cüneyt Çakır mı, Fırat Aydınus mu olacağı tartışılırken, MHK kararını çoktan vermişti. Kulislerde Aydınus’un adı fısıldanırken, o ekibiyle İzmir’e gitmiş, bugün oynanacak olan Göztepe-Alanya maçını otelde beklemeye başlamıştı bile. Çakır, geçen sezon 12 Aralık 2016’da oynanan 14. haftadaki Antalya-F.Bahçe maçından bu yana, 312 gündür sarı-lacivertlilerin maçını yönetmiyordu. Tecrübeli hakem, o maçta Sow’un röveşatayla attığı gole ‘faul’ kararı vermiş, sarı-lacivertlilerin tepkisini çekmişti.

>Palabıyık’a erken af!

O gün F.Bahçe 1-0 mağlup olmuş ve liderin 7 puan gerisine düşmüştü. MHK bugüne kadar da Cüneyt Çakır’a F.Bahçe maçı vermemişti. MHK, derbiyi yönetmeye diğer en güçlü aday olan Fırat Aydınus’u bugün oynanacak olan Göztepe-Alanya maçına atarken bir başka derbi olan Beşiktaş-M Başakşehir maçına da Mete Kalkavan’ı tayin etti. 6. haftadaki F.Bahçe-Beşiktaş maçını yöneten Ali Palabıyık’a da erken af çıktı. 9. haftada sahalara dönecek olan Ali Palabıyık, Kayseri-Atiker Konya maçında düdük çalacak. Sezon başındaki atletik testleri geçemeyen Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu gibi isimler hafta başındaki testi geçince MHK bu hakemlere görev verdi.

22. derbisi

Cüneyt Çakır, kariyerindeki 22. derbisine çıkacak. Tecrübeli hakem daha önce 10 defa G.Saray-F.Bahçe maçlarında düdük çaldı. Bu maçlarda F.Bahçe 6, G.Saray ise 3 defa sahadan galibiyetle ayrıldı, bir karşılaşma ise berabere bitti.

11 kırmızı çıkardı

Cüneyt Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 11 defa kırmızı kartına başvururken,

60 defa da sarı kartını kullandı. Kırmızı kartlarda 6’sı F.Bahçeli, 5’i ise G.Saraylı

oyunculara çıktı.