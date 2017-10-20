Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisi öncesi TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Yıllardır F.Bahçe derbisinin önemini bildiğini söyleyen Muslera “Yenersek 11 puan fark olacak. Şu anda iyi bir çıkış yakaladık. İstikrarı korumak önemli. F.Bahçe maçının ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Özel bir maç. Kazanıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Selçuk yedek olduğu için kaptanlık bandı kolunda olan Muslera “Bu takımın kaptanı Selçuk’tur. Çok pozitif bir kaptan. Bundan önce aramız hep iyiydi ve bundan sonra da hep öyle devam edecek” diye konuştu.

>Dursun Başkan daha ilgili

2011-2015 arasındaki başarının son 2 sezonda gelmemesini hoca değişikliklerini bağlayan yıldız kaleci “Başarısız denilen sezonlarda bile Türkiye Kupası ve Süper Kupa aldık” yorumunu yaptı. Takımda olduğu dönemlerde görev yapan başkanları değerlendiren Muslera “Ünal Aysal fazla Florya’ya gelmezdi. Dışarıdan yönetmeyi daha çok severdi. Dursun Özbek daha çok Florya’ya geliyor. Bizimle bire bir konuşmalar yapıyor, kulübün durumunu anlatıyor” açıklamasını yaptı. Taffarel’i çok özlediğini ifade eden Muslera, Sneijder’le de görüştüklerini sözlerine ekledi.