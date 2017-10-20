Sport gazetesinde yer alan haberde milli futbolcunun sol bacağındaki sakatlığının geçtiği ve takım arkadaşları ile antrenmanlarda yer alabilecek duruma geldiği bildirildi.
Ancak İspanyol basını, buna rağmen Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde'nin sezon boyunca Arda Turan'ı düşünmeyeceğini ve Türk futbolcu için en iyi seçeneğin ocak ayında takımdan ayrılmak olduğunu yazdı.
İspanyollar açıkladı: 'Arda Turan ocak ayında...'
20.10.2017 - 10:27 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya devi Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan'ın sakatlığını atlattığı ve takımla yeniden çalışmalara başlayacağı açıklandı.
Sport gazetesinde yer alan haberde milli futbolcunun sol bacağındaki sakatlığının geçtiği ve takım arkadaşları ile antrenmanlarda yer alabilecek duruma geldiği bildirildi.
Etiketler : arda turan,barcelona,
512846 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/512846.aspx
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Takım
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P.
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Galatasaray
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14
22
2
Göztepe
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1
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17
12
5
16
3
Akhisarspor
8
5
1
2
14
10
4
16
4
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
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17
12
5
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
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Kayserispor
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2
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12
9
3
14
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Bursaspor
8
4
0
4
16
13
3
12
9
Sivasspor
8
4
0
4
14
14
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10
Aytemiz Alanyaspor
8
3
1
4
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17
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11
Trabzonspor
8
2
3
3
17
21
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9
12
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
13
Malatyaspor
8
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2
4
14
17
-3
8
14
Kasımpaşa
8
2
2
4
12
16
-4
8
15
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
16
Gençlerbirliği
8
2
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5
9
17
-8
7
17
Antalyaspor
8
1
3
4
9
14
-5
6
18
Osmanlıspor
8
1
1
6
10
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20.10.2017
Antalyaspor - Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
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Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor - Bursaspor
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Kayserispor - Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Altınordu
8
4
2
2
17
10
7
14
4
Ankaragücü
8
4
2
2
11
7
4
14
5
Ç. Rizespor
8
4
2
2
17
14
3
14
6
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
7
Adana Demirspor
8
4
2
2
14
12
2
14
8
Adanaspor
8
4
1
3
9
11
-2
13
9
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
12
10
İstanbulspor
8
3
2
3
8
8
0
11
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
13
Boluspor
8
2
2
4
9
10
-1
8
14
Gazişehir G.Ant
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3
7
6
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7
15
Grandmedical Manisaspor
8
2
1
5
11
14
-3
7
16
Eskişehirspor
8
1
4
3
13
17
-4
7
17
Denizlispor
8
1
2
5
8
15
-7
5
18
Gaziantepspor
8
1
1
6
4
17
-13
4