Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA geçen sezon Avrupa Kupaları’na katılan takımlara dağıtılan paraları açıkladı. Bu sezon gibi geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş ile birlikte, Devler Ligi arenasında boy gösteren takımlar, kasalarını ciddi rakamlarla doldurdu...

Devler Ligi'ne grup aşamasında veda eden Beşiktaş; katılım, performans ve havuz yayın gelirleriyle birlikte 33.7 milyon Euro gelir elde etti. Yoluna daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden siyah beyazlılar, Kupa 2'den de kasasına para koydu. Lyon'a penaltılarla elenerek yarı finalin kapısından dönen Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki mücadelesinden de 6.1 milyon Euro kazandı. Siyah beyazlı ekip böylelikle geçen sezon yaklaşık 40 milyon Euro gelir elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Real Madrid 81 milyon Euro kazanırken, diğer finalist Juventus ülke havuz yayın gelirinin daha yüksek olması nedeniyle 110.4 milyon Euro’yu kasasına koydu. Italyan ekibi böylelikle geçen sezon UEFA'dan en çok gelir elde eden takım olarak ön plana çıktı.

FENERBAHÇE 10.8 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİ



UEFA, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde yer alan takımların kazançlarını açıkladı. Buna göre; geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe 10.8 milyon Euro gelir elde etti. Sarı-lacivertliler, turnuvaya son 32 turunda veda etmişti.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselen bir diğer temsilcimiz Osmanlıspor 10.4 milyon Euro, grup aşamasında elenen Atiker Konyaspor ise; 7.4 milyon Euro’yu kasasına koydu.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester Unuted ise; 44.5 milyon Euro gelir elde etti.