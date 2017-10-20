Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile dün oynadıkları maçta rakip kaleciye saldıran taraftara ömür boyu men cezası verdi.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Fransız temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 64. dakikasında kucağındaki çocuğa rağmen Olympique Lyon kalecisi Anthony Lopes'e saldıran taraftarın ömür boyu stada alınmayacağı bildirildi.

İki takım futbolcularının yanı sıra taraftarların da müdahil olduğu olaylarla ilgili UEFA'nın yanı sıra Liverpool polisi de inceleme başlattığını duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde sahasında Olympique Lyon'a 2-1 mağlup olan Everton, bir puanla son sırada bulunuyor. Fransız temsilcisi ise 5 puanla ikinci sırada yer alıyor.