Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müthiş bir tempoda başlayan maçta perdeyi açan gol 41. daikada Jahovic'ten gelirken Göztepe de bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Alanyaspor'un aradığı beraberlik golü ise 66. dakikada Efecan'dan geldi. 72'de Andre Castro, Göztepe'yi yeniden öne geçirirken, 74'te bir kez daha sahneye çıkan Jahovic, kendisinin 2., takımının 3. golünü kaydetti. Alanyaspor'un 87. dakikada Mbilla'nın golüyle ayağa kalkarken 90. dakikada Juniors Fernandes, müthiş maça noktayı koydu.

Bu sonuçla Göztepe 17 puana yükselirken, Alanyaspor puanın 11'e çıkardı.

Göztepe 3-3 Aytemiz Alanyaspor Maçı Özeti, Skoru ve Golleri için tıklayın