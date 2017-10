Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Güreş Federasyonu, Dünya Güreş Birliği tarafından kabul edilen yeni kuralları açıkladı. Açıklanan kural değişiklikleri Aralık 2017’deki Türkiye Şampiyonaları da dahil olmak üzere 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren bütün milli ve uluslararası müsabakalarda uygulanacak. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bildirilen yeni kurallar şu şekilde:

"1- Müsabakalar iki günlük müsabaka formatında yapılacak ve tartı her iki günde müsabaka sabahı olacak. Her sıkletin müsabakasından önceki gün organizatörün belirlediği saatte kura çekilecek. (Her güreşçi kendi kurasını çekecek. Kuraya gelmeyen güreşçinin yerine başkası kura çekemez Türkiye’deki müsabakalarda bu şekilde uygulanacak). Kurada olmayan güreşçi ertesi gün tartıya katılamaz. Kuraya gelip tartıya gelmeyen veya kilosunu ayarlayamayan güreşçi hükmen yenik sayılır ve klasmanda yer alamaz yapacağı müsabakadaki rakibi hükmen galip sayılır. İkinci gün tartısında 2 kg tolerans uygulanacaktır (sadece 2018 için). İkinci gün tartısında kilosunu ayarlayamayan güreşçide hükmen yenik sayılır ve klasmana giremez. Finalistlerden birisi tartılamaz ise diskalifiye olur ve rakibi 1. olur. Diskalifiye olan güreşçinin grubundan gelen 3. sıradaki güreşçi 2. , 5. sıradaki güreşçi de 3. olur.

2- Bütün Stil ve Yaş Gruplarında sıkletler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

Büyük, U23 ve Genç Erkekler SR: 57kg, 61kg, 65kg, 70kg, 74kg, 79kg, 86kg, 92kg, 97kg, 125kg.

Büyük, U23 ve Genç Erkekler GR: 55kg, 60kg, 63kg, 67kg, 72kg, 77kg, 82kg, 87kg, 97kg, 130kg.

Büyük, U23 ve Genç Bayanlar: 50kg, 53kg, 55kg, 57kg, 59kg, 62kg, 65kg, 68kg, 72kg, 76kg.

Yıldız Erkekler SR&GR: (41-45kg), 48kg, 51kg, 55kg, 60kg, 65kg, 71kg, 80kg, 92kg, 110kg.

Yıldız Bayanlar: (36-40kg), 43kg, 46kg, 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 65kg, 69kg, 73kg.

Minik Erkekler SR&GR: (34-38kg), 41kg, 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 62kg, 68kg, 75kg, 85kg.

Minik Bayanlar: (29-33kg), 36kg, 39kg, 42kg, 46kg, 50kg, 54kg, 58kg, 62kg, 66kg.

3-Bütün stillerde illegal oyun ve hareketlerin cezalandırması, hatalı güreşçiye İhtar (O) , rakibine 1 puan olacaktır. (O+2 puan tamamen kaldırılmıştır.)

4- GR Pasivite Uygulaması

GR güreşte temel prensip ayak güreşini teşvik etmek ve mümkün oldukça güreşçileri bu yönde zorlamak. Eğer bir güreşte puan ve puanlar varsa ve çok açık bir pasiflik durumu yoksa (savunma yapan güreşçi ile pasif güreşen güreşçi ayırt edilmeli) pasivite vermek zorunlu değildir. İllegal durumlarda ihtar puan her zaman verilebilir.

Özellikle ortada pasif ve puansız bir güreş varsa pasivite değerlendirmesi yapılır. GR güreşte pasif güreşçi için yer güreşi tekrar getirilmiş olup bir güreş müsabakasında biri ilk devre diğeri ikinci devre olmak üzere maksimum iki kez yer güreşi uygulanır. Bu uygulama ayrı güreşçiler içinde olabilir (bir devre bir güreşçi ikinci devre diğer güreşçi), iki devrede de aynı güreşçi için de olabilir.

İlk devre 2:00 dk’dan önce pasivite uygulaması yapılamaz. 2:00’dan sonra özellikle güreş 0-0 ise veya çok çok net bir pasif güreş varsa hakemler pasif güreşçiyi belirler (bütün pasivitelerde minder amirinin onayı zorunludur. Daha sonra müsabaka durdurularak pasif güreşçiye pasif olduğu belirtilir (P), rakibine 1 puan verilerek yer - ayak tercihi sorulur.

Yerde başlama pozisyonu (şekilde ki gibi); alttaki güreşçi yüzükoyun uzanır, kolları öne doğru ve açık (V pozisyonu), bacaklar hafif açık, üstteki güreşçi rakibinin yan tarafında iki dizi yerde ve kolları gergin ve elleri rakibinin sırtına temas edecek şekilde olacaktır. (Alttaki güreşçi kapanamaz, blok yapamaz).

İkinci devre eğer pasif güreş var ise 4:30 dk’dan sonra ikinci pasivite aynı şekilde uygulanır.

Bundan sonraki pasivitelerde müsabaka durdurulmadan pasif güreşçiye pasivite rakibine 1 puan verilecek."